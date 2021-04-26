Просто сияет! Осадчая в роскошном платье на "Голосі країни 2021" покорила красотой и подогрела слухи о себе

Суперфинал "Голосу країни 2021" принес победу Наде Дорофеевой и ее подопеному Сергей Лазановскому – дебют певицы на взрослом проекте в качестве звездного тренера оказался более чем успешным. Бесменные ведущие шоу Катя Осадчая и Юрий Горбунов разделили с победителями их триумф. А заодно и заставили говорить о себе снова, ведь поклонники ведущей небезосновательно подозревают, что она ждет третьего ребенка.

Воскресенье у Кати и Юрия было насыщенным. Сначала они отправились в один из киевских храмов святить котики и поздравили поклонников с праздником. Затем поспешили в съемочный павильон готовиться к суперфиналу Голосу країни 2021 и стали делиться фоторепортажом в Instagram .

Юрий показал фото из закулисья, на котором поклонники рассмотрели округлившийся животик его жены, а заодно оценили и роскошный наряд, в котором ведущая появилась на экране.

Юрий показалал фото с женой из закулисья (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шикарный образ Кати не остался незамеченым. Она весь вечер блистала в длинном черном платьес роскошным декольте, инкрустированном камнями, сверкающими серебрянными стразами с иммитацией дорогого массивного ожерелья. Стилисты дополнили образ ведущейсерьгами-кольцами с камнями, уложили назад распущенные волосы и сделали макияж с акцентом на глаза.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов позировали с победителями (фото: instagram.com.kosadcha)

От зорких взглядов поклонников не укрылся заметно подросший животик теледивы, но главные овации сорвал наряд Кати.

Катя беременна?

Мне одной кажется, что Катя в положении?

Беременная

Да беременна она. Видно же

Катя просто королева!

У Кати очень красивое платье

Катя! Да Вы просто сияете!

Настоящая королева

Также Катя и Юрий не могли не сделать селфи в компании победителей – счастливого Сергея Лазановског и его звездного тренера Нади Дорофеевой.