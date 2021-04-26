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Просто сияет! Осадчая в роскошном платье на "Голосі країни 2021" покорила красотой и подогрела слухи о себе

Новина українською → Понедельник 26 апреля 2021 11:27
Просто сияет! Осадчая в роскошном платье на "Голосі країни 2021" покорила красотой и подогрела слухи о себе Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com.kosadcha)
Автор: Lite

Суперфинал "Голосу країни 2021" принес победу Наде Дорофеевой и ее подопеному Сергей Лазановскому – дебют певицы на взрослом проекте в качестве звездного тренера оказался более чем успешным. Бесменные ведущие шоу Катя Осадчая и Юрий Горбунов разделили с победителями их триумф. А заодно и заставили говорить о себе снова, ведь поклонники ведущей небезосновательно подозревают, что она ждет третьего ребенка.

Воскресенье у Кати и Юрия было насыщенным. Сначала они отправились в один из киевских храмов святить котики и поздравили поклонников с праздником. Затем поспешили в съемочный павильон готовиться к суперфиналу Голосу країни 2021 и стали делиться фоторепортажом в Instagram.

Юрий показал фото из закулисья, на котором поклонники рассмотрели округлившийся животик его жены, а заодно оценили и роскошный наряд, в котором ведущая появилась на экране.

Просто сияет! Осадчая в роскошном платье на &quot;Голосі країни 2021&quot; покорила красотой и подогрела слухи о себе

Юрий показалал фото с женой из закулисья (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шикарный образ Кати не остался незамеченым. Она весь вечер блистала в длинном черном платьес роскошным декольте, инкрустированном камнями, сверкающими серебрянными стразами с иммитацией дорогого массивного ожерелья. Стилисты дополнили образ ведущейсерьгами-кольцами с камнями, уложили назад распущенные волосы и сделали макияж с акцентом на глаза.

Просто сияет! Осадчая в роскошном платье на &quot;Голосі країни 2021&quot; покорила красотой и подогрела слухи о себе

Просто сияет! Осадчая в роскошном платье на &quot;Голосі країни 2021&quot; покорила красотой и подогрела слухи о себе

Катя Осадчая и Юрий Горбунов позировали с победителями (фото: instagram.com.kosadcha)

От зорких взглядов поклонников не укрылся заметно подросший животик теледивы, но главные овации сорвал наряд Кати.

  • Катя беременна?
  • Мне одной кажется, что Катя в положении?
  • Беременная
  • Да беременна она. Видно же
  • Катя просто королева!
  • У Кати очень красивое платье
  • Катя! Да Вы просто сияете!
  • Настоящая королева

Также Катя и Юрий не могли не сделать селфи в компании победителей – счастливого Сергея Лазановског и его звездного тренера Нади Дорофеевой.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Тина Кароль покидает кресло тренера проекта Голос країни.

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