ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Просто и соблазнительно: Ким Кардашьян покорила формами в "невидимом" топе

Новина українською →
США, Пятница 11 июня 2021 19:27
Просто и соблазнительно: Ким Кардашьян покорила формами в "невидимом" топе Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян показала беспроигрышное сочетание, которое стоит взять на заметку всем модницам этим летом.

Новый пост экс-жены Канье Уэста собрал, как всегда, массу эмоций.

Ким Кардашьян позирует у себя дома, делая селфи в зеркале. Она выбрала в этот раз ультрамодный летний лук: голубые джинсы-"веренки" с высокой посадкой, а также бежевый топ, который практически полностью слился с оттенком ее кожи. Дополнили картину яркий макияж и укладка волной.

Просто и соблазнительно: Ким Кардашьян покорила формами в &quot;невидимом&quot; топеКим Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда выглядит эффектно и стильно, собрав массу восхищенных комментариев. "Вау", "Огонь", "Выглядишь супер", "Вау, восхитительная, прекрасная, красивая", - любуются подписчики знаменитости.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян, которая переживает не самый легкий период, вернулась к активным постам в сети, где всегда находит поддержку. К слову, таким образом, она сообщила миру, что уже простила Канье Уэста. Теледива трогательно поздравила его с днем рождения, сказав, что будет любить его вечно.

В то же время в сети активно обсуждаются новые отношения рэпера с Ириной Шейк.

Читайте LITE в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Ким Кардашьян Канье Уэст Ирина Шейк
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Суперкомпьютер определил судьбу Украины на Евро 2020. Шевченко "накаркал"?
Суперкомпьютер определил судьбу Украины на Евро 2020. Шевченко "накаркал"?