Просто и соблазнительно: Ким Кардашьян покорила формами в "невидимом" топе

Ким Кардашьян позирует у себя дома, делая селфи в зеркале. Она выбрала в этот раз ультрамодный летний лук: голубые джинсы-"веренки" с высокой посадкой, а также бежевый топ, который практически полностью слился с оттенком ее кожи. Дополнили картину яркий макияж и укладка волной.

Ким Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда выглядит эффектно и стильно, собрав массу восхищенных комментариев. "Вау", "Огонь", "Выглядишь супер", "Вау, восхитительная, прекрасная, красивая", - любуются подписчики знаменитости.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян, которая переживает не самый легкий период, вернулась к активным постам в сети, где всегда находит поддержку. К слову, таким образом, она сообщила миру, что уже простила Канье Уэста. Теледива трогательно поздравила его с днем рождения, сказав, что будет любить его вечно.