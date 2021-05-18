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Просто и стильно: Кендалл Дженнер показала беспроигрышный образ на каждый день

Автор: Lite

Кендалл Дженнер сейчас занята раскруткой и продвижением своего бренда текилы 818. Но и о стильных луках не забывает.

Новый из них примечателен тем, что отлично подойдет на каждый день.

"Какой невероятный опыт я получила, узнав об этом прекрасном месте, его прекрасной культуре и красивых людях! @drink818 запущен в Калифорнии... Мы будем работать и в остальных частях США все лето, будьте осторожны!!!", - написала супермодель, опубликовав целую галерею снимков.

Кендалл Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kendalljenner)

Кендалл позирует в классических темно-синих джинсах с высокой посадкой, а также белом кроп-топе. Сверху девушка накинула полосатую рубашку. Завершили образ ботинки-казаки и шляпа. Из аксессуаров Дженнер также подобрала крупные серьги и кольца. Образ получился простым и комфортным - то, что надо на каждый день. Вдохновляемся!

Ранее Кендалл Дженнер показала отличную фигуру на горячем фото.

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