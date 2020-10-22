Просто волшебная: Даша Астафьева с глубоким декольте позирует в полутемной комнате 

Даша Астафьева никогда не славилась скромностью, певица и модель часто делится с фолловерами горячими фото - и поклонники всегда с радостью их комментируют и лайкают. Даша в очередной раз взбудоражила сеть томным фото в своем Instagram.

Певица запостила снимок, на котором она лежит в полуобнаженном виде с глубоким декольте и томно смотрит в камеру. Фото сделано в полутемной комнате, что добавляет картинке атмосферности.

Даша Астафьева восхитила своей красотой поклонников (фото: instagram.com/da_astafieva/)

"Давайте определим тему поста, полезного и интересного для вас”, - предложила Даша своим поклонникам, так как житейской мудрости певице не занимать, как и красоты.

"Зачем эти тексты. На этой страничке мы вами просто любуемся", "Любимая Даша", "Прекраснейшая женщина с прекрасной родинкой", "Обалденное фото, теплое", - помимо предложений для темы поста, на Дашу посыпались комплименты от поклонников.

Напомним, что экс-участница Nikita поделилась откровениями о личной жизни Даши Астафьевой в своем недавнем интервью.