Просто восторг: Алена Шоптенко показала, как носить самый трендовый костюм этой осени

Алена Шоптенко, которая не так давно покинула шоу "Танцы со звездами 2020", не теряет связи с поклонниками. У хореографа находится время радовать их снимками в своем микроблоге. Например, недавно Алена запостила снимок в ультракоротких шортиках и бежевом свитшоте, чем вызвала бурю эмоций среди фолловеров.

А еще Алена - человек с тонкой душевной организацией, который умеет находить радости жизни и поводы улыбнуться каждый день. Например, Алена напомнила своим подписчикам, чтобы не забыли отметить, какая красивая осень вокруг нас. Правда, для этого нужно немного замедлиться, подчеркнула хореограф.

Алена проиллюстрировала свои слова шикарными осенними снимками: на одном она делает селфи, а на втором позирует в трендовом брючном костюме синего цвета на фоне осенней природы. Широкие штаны с завышенной талией пиджаком-оверсайз на фигуре Алены смотрятся просто отлично. Шоптенко дополнила образ стильной белой футболкой с принтом и белыми кроссовками.

Осенний лук от Алены Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko/)

"Сбавьте скорость, чтобы заметить, какая красивая осень нам досталась в этом году", - посоветовала Алена своим фолловерам.

Фанаты остались в восторге от снимков своей любимицы: "Алена, вы великолепна", "Ну какая же красавица", "Просто восторг!", "Синий цвет вам очень идет!", - засыпали комплиментами звезду в комментариях.

Напомним, что недавно Алена Шоптенко восхитила поклонников натуральной красотой: без макияжа и укладки звезда выглядит просто великолепно.