Простой совет: Настя Каменских похвасталась подтянутой фигурой и рассказала, как кайфовать от каждой тренировки

Певица Настя Каменских рассказала, что раньше она страдала от недостатка мотивации в спорте, а вставать каждое утро в 5 казалось ей чем-то немыслимым. Но потом она вдруг открыла для себя простую истину.

Своими лайфхаками, как кайфовать от тренировок так же, как кайфует она, Каменских поделилась в Instagram .

Настя поделилась снимком своей подтянутой фигуры: в спортивном костюме на тренажере певица делает селфи.

"Бывало ли, что вы уставали от спорта? У меня так было вначале. Это сейчас я кайфую от каждой тренировки. А на первых порах было тяжело приучить себя просыпаться в 5-6 утра, идти на пробежку или делать упражнения. Так еще и придерживаться графика питания и меню", - призналась Каменских.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)

Она призналась, что моменты, когда хотелось все забросить, случались раньше довольно часто. Но потом она поменяла свое отношение к спорту.

"Я прописала для самой себя все преимущества и его пользу, настроила себя - и для меня это стало удовольствием и тем, что делает меня лучше. Я заметила, как перезагружается мозг после спорта, как он дает мне заряд энергии для других дел и, конечно, как в лучшую сторону меняется мое тело", - рассказала Каменских.

По признанию Насти, так и появился тот самый настрой и мотивация, благодаря которым теперь Каменских теперь бодро встает из кровати с радостной мыслью, что наконец позанимается спортом.