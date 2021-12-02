Простые истины: топ-5 золотых правил зимнего ухода от косметолога

В холодное время года коже требуется особый уход, который кардинально отличается от весенне-летнего.
Косметолог Ольга Петрунина на странице в Instagram озвучила основные правила сезонного ухода за лицом.
1.Пересмотрите свой уход
Осенью мы меняем летний плащ на пальто, зимой переодеваемся в теплый пуховик. Точно так же необходимо и корректировать свой уход. С наступлением холодов у кожи могут появиться новые проблемы и задачи.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Сухость, стянутость, шелушения, желание напитать кожу, дать ей больше увлажнения. Соответственно, уход будет выстраивать, учитывая эти изменения.
2.Одна из главных задач зимнего ухода - защитить кожу зимой от низких температур, холодных ветров, метелей и прочих погодных особенностей.
Выходя на улицу, мы защищаем наше тело от холода: надеваем пуховики, теплую обувь, шапки, перчатки. А кожу лица оставляем открытой. Она принимает на себя все удары зимы. Поэтому кожу мы будем защищать кремом.
3. Зимний обязательный уход выглядит так:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
4. Сыворотка
Сыворотка - не обязательный, но очень желательный продукт ухода. Будет здорово, если вы добавите ее в уход. Сыворотка результативно и целенаправленно работает с какой-то узкой задачей. Если вы чувствуете, что коже мало увлажнения - подключите интенсивно-увлажняющую сыворотку.
Сыворотку наносим после тоника. Даем ей впитаться 2-3 минуты. Затем закрываем её кремом для лица.
5.Состав и текстуры зимних средств также будет отличаться
Зима - идеальное время для кислот, ретинола, химических пилингов. Но принимать решении об их включении в уход должен специалист. Никакого самоназначения. Также зимой мы переходим на более плотные текстуры.
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