"Прямо на кровати": соблазнительный экс-"НеАнгел" Виктория в бикини дала ценный совет

Она дополнила расслабленный пляжный образ широкополой шляпой. Девушка предпочла обойтись без макияжа.

"Просыпаясь утром, потянитесь и улыбнитесь и прямо в кровати подумайте, кому вы сегодня благодарны, кто делает Вас и вашу жизнь лучшей!" - дала ценный совет для позитивного настроя на весь день певица.

Виктория Смеюха в бикини показала точеную фигуру (фото: instagram.com/vikanablack)

"Я заметила, что люди более расположены общаться и пойти навстречу тем, кто умеет замечать приятные мелочи и благодарить за них. И это совершенно не зависит от конкретных обстоятельств. Такие простые, но искренние, шаги делают вас гораздо более привлекательными в глазах других и расширяют ваши перспективы", - заверила Вика.



"Уже доказано, что благодарность нас меняет даже на биохимическом уровне, улучшая работу гормональной системы. А гормоны - это то, что определяет наше все - и самочувствие, и внешний вид и т.д", - привела неоспоримые доводы девушка.

Виктория Смеюха поделилась горячими кадрами из Албании (фото: instagram.com/vikanablack)

Поклонники поддержали Викторию в ее убеждениях и взглядах, а также не удержались и засыпали комплиментами.