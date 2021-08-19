"Прямо на ліжку": спокусливий екс- "неАнгел" Вікторія в бікіні дала цінну пораду

Вона доповнила розслаблений пляжний образ крислатим капелюхом. Дівчина вважала за краще обійтися без макіяжу.

"Прокидаючись вранці, потягніться і посміхніться і прямо в ліжку подумайте, кому ви сьогодні вдячні, хто робить Вас і ваше життя кращим!"- дала цінну пораду для позитивного настрою на весь день співачка.

Вікторія Смеюха в бікіні показала витончену фігуру (фото: instagram.com/vikanablack)

"Я помітила, що люди більш розташовані спілкуватися і піти назустріч тим, хто вміє помічати приємні дрібниці і дякувати за них. І це абсолютно не залежить від конкретних обставин. Такі прості, але щирі, кроки роблять вас набагато привабливішими в очах інших і розширюють ваші перспективи", - запевнила Віка.



"Вже доведено, що вдячність нас змінює навіть на біохімічному рівні, покращуючи роботу гормональної системи. А гормони - це те, що визначає наше все - і самопочуття, і зовнішній вигляд і т.д", - навела незаперечні доводи дівчина.

Вікторія Смеюха поділилася гарячими кадрами з Албанії (фото: instagram.com/vikanablack)

Шанувальники підтримали Вікторію в її переконаннях і поглядах, а також не втрималися і засипали компліментами.