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"Прямо на ліжку": спокусливий екс- "неАнгел" Вікторія в бікіні дала цінну пораду

Автор: Styler

Екс-учасниця дуету НеАнгели, а зараз сольна співачка Вікторія Смеюха відпочиває в Сонячній Албанії. Вона ретельно вигулює купальники, які дозволяють шанувальникам в деталях оцінити її ідеальні форми. Артистка із задоволенням ділиться новими знімками з відпустки, а також власними думками і життєвими висновками, які близькі кожному.

На нових пляжних кадрах в Instagram Вікторія відображена в молочному бондо, що підкреслив її точену фігуру.

Вона доповнила розслаблений пляжний образ крислатим капелюхом. Дівчина вважала за краще обійтися без макіяжу.

"Прокидаючись вранці, потягніться і посміхніться і прямо в ліжку подумайте, кому ви сьогодні вдячні, хто робить Вас і ваше життя кращим!"- дала цінну пораду для позитивного настрою на весь день співачка.

Вікторія Смеюха в бікіні показала витончену фігуру (фото: instagram.com/vikanablack)

"Я помітила, що люди більш розташовані спілкуватися і піти назустріч тим, хто вміє помічати приємні дрібниці і дякувати за них. І це абсолютно не залежить від конкретних обставин. Такі прості, але щирі, кроки роблять вас набагато привабливішими в очах інших і розширюють ваші перспективи", - запевнила Віка.

"Вже доведено, що вдячність нас змінює навіть на біохімічному рівні, покращуючи роботу гормональної системи. А гормони - це те, що визначає наше все - і самопочуття, і зовнішній вигляд і т.д", - навела незаперечні доводи дівчина.

Вікторія Смеюха поділилася гарячими кадрами з Албанії (фото: instagram.com/vikanablack)

Шанувальники підтримали Вікторію в її переконаннях і поглядах, а також не втрималися і засипали компліментами.

  • Чарівна
  • Красотулька
  • Шикарна
  • Ви чарівні
  • Неперевершена, красива
  • Милашка, сексі, чарівна!
  • Красуня, красива жінка. Вікторія, ви чудово виглядаєте
  • Фігура - гітара
  • Гарна, дуже гарна! Куди женихи дивляться?
  • Віка, ти просто богиня

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська і Вікторія Смеюха показали свою теплу зустріч після 15 років спільної роботи в одній групі.

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Віка СмеюхаНеАнгелы