Прятала несколько лет: популярная украинская певица призналась, что у нее есть ребенок

Участница дуэта ANNA MARIA призналась, что у нее есть ребенок. Она скрывала эту информацию несколько лет и решилась рассказать об этом в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Одна из сестер Опанасюк рассказала, что 4 года назад вышла замуж за своего давнего друга Вадима. Мария рассказала, что Вадим старше ее на 10 лет и много лет их связывала дружба. Ранее он работал ди-джеем, но стал звукорежиссером, чтобы больше времени проводить с любимой. Сейчас Вадим работает с дуэтом ANNA MARIA, а также с другими украинскими артистами. А три года назад у Марии и Вадима родился ребенок.

"Мы, кстати, до этого момента нигде и ни с кем об этом не говорили, и мы не писали об этом в своих соцсетях. У меня есть маленький сын. Ему уже 3 года исполнилось. Я думаю, что сейчас многие даже из наших друзей будут в шоке. Мы как-то выступали в Буковеле, там еще был Влад Яма, у нас тогда еще не было няни, и ребенок просто в колясочке спала в гримерке. И мы попросили Влада Яму просто побыть с ребенком 15 минут, пока мы на сцене. Он согласился", - рассказала на канале "Украина" Мария Опанасюк.

Стоит отметить, что Мария выступала на сцене практически до самых родов, но тщательно скрывала свое положение благодаря дизайнерам. Ей шили специальные костюмы, в которых живот было совершенно не видно. А на первые гастроли семья отправилась, когда сыну был всего один месяц.

Дуэт ANNA MARIA стал весьма известен в Украине после скандала на Евровидении полтора года назад. Сестры Опанасюк дали интервью, в котором не смогли однозначно ответить на вопрос: "Чей Крым?" Позже стало известно, что родители певиц живут до сих пор в оккупированном Крыму и даже занимают ответственные посты.

"Это был, наверное, самый тяжелый период нашей жизни. Это было судилище. В нас летели камни просто по полной программе. Мы читали эти комментарии в интернете, плакали, у нас была жуткая депрессия", - рассказали сестры Опанасюк.

Дуэт ANNA MARIA раскрыли секреты личной жизни и одна из артисток призналась, что скрывала ребенка

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