Ховала кілька років: популярна українська співачка зізналася, що у неї є дитина

Учасниця дуету ANNA MARIA зізналася, що у неї є дитина. Вона приховувала цю інформацію кілька років і зважилася розповісти про це у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Одна з сестер Опанасюк розповіла, що 4 роки тому вийшла заміж за свого давнього друга Вадима. Марія розповіла, що Вадим старший за неї на 10 років і багато років їх пов'язувала дружба. Раніше він працював ді-джеєм, але став звукорежисером, щоб більше часу проводити з коханою. Зараз Вадим працює з дуетом ANNA MARIA, а також з іншими українськими артистами. А три роки тому у Марії та Вадима народилася дитина.

"Ми, до речі, до цього моменту ніде і ні з ким про це не говорили, і ми не писали про це у своїх соцмережах. У мене є маленький син. Йому вже виповнилося 3 роки. Я думаю, що зараз багато хто навіть із наших друзів будуть в шоку. Ми виступали в Буковелі, там ще був Влад Яма, у нас тоді ще не було няньки, і дитина просто в колисці спала в гримерці. І ми попросили Влада Яму просто побути з дитиною 15 хвилин, поки ми на сцені. Він погодився", - розповіла на каналі "Україна" Марія Опанасюк.

Варто відзначити, що Марія виступала на сцені практично до самих пологів, але ретельно приховувала своє становище завдяки дизайнерам. Їй шили спеціальні костюми, у яких живіт було зовсім не видно. А на перші гастролі сім'я вирушила, коли синові було всього один місяць.

Дует ANNA MARIA став дуже відомий в Україні після скандалу на Євробаченні півтора року тому. Сестри Опанасюк дали інтерв'ю, в якому не змогли однозначно відповісти на питання: "Чий Крим?" Пізніше стало відомо, що батьки співачок живуть досі в окупованому Криму і навіть займають відповідальні пости.

"Це був, напевно, найважчий період нашого життя. Це було судилище. У нас летіли камені просто по повній програмі. Ми читали ці коментарі в інтернеті, плакали, у нас була страшна депресія", - розповіли сестри Опанасюк.

Дует ANNA MARIA розкрили секрети особистого життя та одна з артисток зізналася, що приховувала дитину

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