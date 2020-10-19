Прятали красавчика: Влад Яма впервые публично показал лицо своего сына

Хореограф взял сына в помощники ради участия в новом развлекательном шоу

Влад Яма долго и тщательно прятал от широкой общественности лицо сына Леона. Он с удовольствием и гордостью рассказывал о мальчике, но все снимки с ребенка были сделаны с таких ракурсов, что поклонники никак не могли рассмотреть его! И вот, наконец, пришло время раскрыть интригу! Влад привел Леона в качестве советчика и группы поддержки на шоу "Маскарад", где он занимает кресло члена жюри в команде Дмитрия Монатика (MONATIK).

Мальчик совсем не боялся камер и чувствовал себя раскованно, оказавшись в центре внимания. Он очаровал присутствующих детской непосредственностью, а его гордый звездный папа не смог запутать сообразительного малыша, хоть и предпринял такую попытку.

Влад поделился тизером третьего выпуска с участием сына в Instagram и поклонники тут же расхвалили мальчика, наконец-то рассмотрев его лицо.

Леона дебют

Наконец-то!

Крутяк!

Лео самый классный парень

С дебютом Леона на ТВ. Какого красавчика прятали! Теперь понятно, сейчас накинутся звездные невесты

Скриншот видео: YouTube/Маскарад

К слову, Влад и Лилиана Яма хоть и обожают сына и даже мечтают о пополнении в семье, но умеют выкраивать время для двоих.

Ранее Влад Яма и его жена назвали главные принципы в воспитании сына и похвастались его достижениями.