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Прятали красавчика: Влад Яма впервые публично показал лицо своего сына

Новина українською → Понедельник 19 октября 2020 19:52
Прятали красавчика: Влад Яма впервые публично показал лицо своего сына Влад Яма с женой Лилианой и сыном (фото: instagram.com/lilliya_yama)
Автор: Ольвия Агаркова

Хореограф взял сына в помощники ради участия в новом развлекательном шоу

Влад Яма долго и тщательно прятал от широкой общественности лицо сына Леона. Он с удовольствием и гордостью рассказывал о мальчике, но все снимки с ребенка были сделаны с таких ракурсов, что поклонники никак не могли рассмотреть его! И вот, наконец, пришло время раскрыть интригу! Влад привел Леона в качестве советчика и группы поддержки на шоу "Маскарад", где он занимает кресло члена жюри в команде Дмитрия Монатика (MONATIK).

Мальчик совсем не боялся камер и чувствовал себя раскованно, оказавшись в центре внимания. Он очаровал присутствующих детской непосредственностью, а его гордый звездный папа не смог запутать сообразительного малыша, хоть и предпринял такую попытку.

Влад поделился тизером третьего выпуска с участием сына в Instagram и поклонники тут же расхвалили мальчика, наконец-то рассмотрев его лицо.

  • Леона дебют
  • Наконец-то!
  • Крутяк!
  • Лео самый классный парень
  • С дебютом Леона на ТВ. Какого красавчика прятали! Теперь понятно, сейчас накинутся звездные невесты

Прятали красавчика: Влад Яма впервые публично показал лицо своего сына

Прятали красавчика: Влад Яма впервые публично показал лицо своего сына

Прятали красавчика: Влад Яма впервые публично показал лицо своего сына

Скриншот видео: YouTube/Маскарад

К слову, Влад и Лилиана Яма хоть и обожают сына и даже мечтают о пополнении в семье, но умеют выкраивать время для двоих.

Ранее Влад Яма и его жена назвали главные принципы в воспитании сына и похвастались его достижениями.

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