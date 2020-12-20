"Психовал и показывал дурацкий характер": избранник "холостячки" Мишиной не сдержал эмоции после финала

Главная "Холостяка" страны Ксения Мишина в пятницу, 18 декабря, сделала свой окончательный выбор. Ее избранником стал 34-летний Александр Эллерт, который в финале подарил актрисе кольцо и сделал предложение руки и сердца, и она ответила ему взаимностью. Поклонники пары бросились поздравлять влюбленным, но нашлось и немало тех, кто критически осудил выбор Ксении, поэтому ей пришлось объясниться с хейтерами в сети. Также ауттейки видео, снятого сразу после финального решения актрисы, разместил в Instagram ведущий самого романтического реалити-шоу страны Григорий Решетник.

На кадрах Александр и Ксения благодарят съемочную группу за подаренную возможность встретить свою любовь.

"Хочу извиниться за свое иногда поведение с лично почти с каждым из присутствующих. В то же время прощаю каждого, за то, что я нервничал, психовал и показывал свой дурацкий характер. И огромное вам спасибо за то, что я сейчас стою рядом с ней", - с юмором обратился Александр к съемочной команде, приобняв Ксению.

"Я тоже, конечно, девочка с характером. Но спасибо вам за такую классную красивую историю, такой классный путь. Я всей команде благодарна за то, то случилось такое волшебство", - высказалась Ксения.

Григорий показал фото и видео с парой Александра и Ксении, сделанные на память, а также поделился своими впечатлениями от проекта.

"Чувственный и эмоциональный финал "Холостячки". Было много признаний, слез и поцелуев, но победили настоящие чувства. Ксюша выбрала Сашу. А страна выбрала Любовь. Любовь, с которой возможно все", - написал ведущий самого романтичного реалити-шоу страны.

Григорий поздравил Ксению и Александра с финалом проекта ( фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Кстати, Александр не смог сдержаться и ответил хейтерам, которые остались недовольны выбором Ксении и его кандидатурой в мужья "холостячки".

"Это была крайняя бессонная ночь благодаря проекту "Холостячка". Спасибо огромное всем за поддержку и комментарии. И спасибо этим знатокам, жизни, которые все знают. Продолжайте эти умопомрачительные веселые комментарии. Кайф", - "подбодрил" он недоброжелателей.

Напомним, что ранее финалист проекта "Холостячка" Алексей Тригубенко, которому отказала Ксения Мишина, рассказал о переменах в жизни.