Открылся новый мир: финалист "Холостячки" прокомментировал свое поражение
"Холостячка" Ксения Мишина в финале выбирала между двумя мужчинами - 32-летним бизнесменом Алексеем Тригубенко и 34-летним юмористом Александром Эллертом. Выбор актрисы пал на Александра.
Алексей хоть и проиграл в этой борьбе, но остался доволен шоу. На своей странице в Instagram он поблагодарил телезрителей и своих поклонников за то, что верили в его историю с Мишиной.
"Дорогие мои! Да. Это финал! Благодарен за вашу поддержку, веру в меня и нашу с Ксенией Мишиной совместную историю! Спасибо проекту "Холостячка" за то, что случилось со мной в 2020! За это время я научился принимать себя, раскрываться жизни, в которой есть чувства и яркие эмоции! Для меня открылся новый мир, в котором я стал счастливее!" - отметил Тригубенко.
Он также выразил большую благодарность всей команде проекта и пожелал всем любить и быть любимыми.
Алексей Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Пользователи сети также поддержали Алексея.
- Найдешь себе получше, она тебя не достойна!!!
- Я расстроена! Очень жаль, что ты не выиграл, но все твое светлое будущее впереди, желаю найти тебе достойную тебе девушку;
- Леша, спасибо тебе за те эмоции, которые ты подарил всем зрителям. Счастья тебе!
- Ты очень крутой, не закрывай свое сердце. Болела за тебя с самого начала и по этот день!
- Вы очень искренний человек. Я знаю, что ваша любовь будет с вами. Только не грустите и не замыкайтесь в себе. Ведь в мире много прекрасных девушек. Не лишайте, пожалуйста, одну из счастливиц такого прекрасного мужа, как вы!!!
- Алексей, в вас влюбилась большая женская часть страны! Вы замечательный!!!
Напомним, Ксения Мишина сделала искреннее признание о победителе "Холостячки".
Ранее Мишина призналась, какой она была до актерской карьеры.