Пусть меня собьет машина: Ризатдинова призналась, что думала о суициде

Украинская чемпионка Анна Ризатдинова прошла нелегкий путь к своей спортивной карьере. Ей пришлось отказаться от многих развлечений и первых свиданий в юности. В программе "Звездный путь" на телеканале "Украина" спортсменка поделилась своими переживаниями и рассказала о юношестве.

"Это было самопожертвование, я отказалась от личной жизни и от друзей, – призналась Ризатдинова.

Анна Ризатдинова могла не попасть в большой спорт. У будущей олимпийской чемпионки был лишний вес и широковатые плечи.

"У меня дома следили за тем, что я ела. Каждый мой грамм был на счету и обсуждался всей семьей", - рассказала Анна.

Также, по словам Анны, с детства у нее были ноги колесом и только ее тренер Ирина Дерюгина помогла ей справиться с этим комплексом.

"Было крайне сложно. В моем личном дневнике можно прочесть такие записи, что, судя по ним, честно говоря, ребенку нужно было обратиться к психологу. Потому что я молила Бога о том, чтобы у меня как-то удлинились ноги, чтобы я понравилась Ирине Ивановне. Порой доходило до маразма", - вспоминает олимпийская чемпионка.

Ради спорта Анна Ризатдинова отказалась от детства и юности. И случались такие моменты, когда будущая чемпионка не выдерживала напряжения и даже задумывалась о самоубийстве.

"У меня ничего не было, кроме спорта. Я помню, как стола на пешеходном переходе и думала: "Господи, может пусть меня сейчас собьет машина", - поделилась Ризатдинова.

Как мы ранее писали, Анна Ризатдинова дала откровенное интервью Андре Тану.