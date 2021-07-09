Путь к красивому телу: победительница "Холостяка 11" дала советы по питанию для похудения

Турагент сопроводила пост эффектным черно-белым снимком.

Богдан подробно поведала о своем нелегком пути к красивому телу - а начать стоит обязательно с питания.

Анна Богдан раскрыла секреты питания, которые помогли ей похудеть (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Для начала звезда проекта обратила внимание на то, какие продукты больше всего влияют на фигуру.

"Я не буду расписывать меню, но напомню какие продукты влияют на нашу фигуру:

- сладкое -сахар, тортики, пироженки, печеньки и т.д.. Я например, отказалась от сахара в чае и кофе.

- алкоголь, особенно пиво. Можно бокальчик белого-сухого вина, но не бутылку

- жареные продукты, особенно мясо, копчёности, фастфуды

- мучное

- консервированные продукты

- любые виды газировки

- соленая/острая пища

Если вы любитель как следует посолить, то постарайтесь каждый раз уменьшать себе дозировку, и вскоре вы привыкнете употреблять меньше соли. Это, конечно, не весь список, но наверно самые основные продукты", - отметила Богдан.

Девушка посоветовала отказаться от вредного, или хотя бы максимально сократить его количество в рационе. Также можно заменить некоторые продукты на более полезные аналоги.

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"Лично мое мнение, что не возможно отказаться от всех соблазнов еды, но можно научиться употреблять их меньшее количество и не злоупотреблять. Нужно расставить свои приоритеты, от чего можете отказаться - откажитесь, а от чего тяжело, то как минимум уменьшите их потребление. А теперь пару советов, чем заменить некоторые продукты. Все мы любим сладенькое, и от него очень сложно отказаться. Ну, по крайней мере мне. Но не всё сладкое под запретом, можно кушать черный шоколад (но не килограммами), специальные фитнес батончики, зефир (но я его не люблю). В летний период замените чаепитие с печеньками на перекус из фруктов. В зимний период, можно кушать сухофрукты и мёд. Кстати, мёдом можно заменить сахар", - дала рекомендации Анна.

Сейчас Анна может похвастаться стройной фигурой (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Напоследок избранница Холостяка раскрыла еще несколько лайфхаков для здоровья и стройной фигуры, которые помогли ей, и напомнила о водном балансе.

"Что касается основных блюд, в принципе можно кушать все, если правильно приготовить. Например, скушать куриное филе отварное - полезно, или же куриное филе жаренное до золотой корочки - не полезно. Кушайте побольше салатиков, особенно сейчас сезон (зимой квашенную капусту). И ещё самое важное! Нужно пить воду! Без газов, простую воду, можно с лимончиком. А летом вода, лимончик, мята и лед, самое то. Водный баланс - это залог вашего успеха", - поделилась Богдан.

Не забыла она и о перекусах.

"И мой маленький совет. Если между перкусами и полным приемом пищи есть небольшой голод, то не нужно брать конфетку или печеньку, выпейте стаканчик воды. Это может быть просто жажда, её часто путают с голодом, и из-за этого поправляются", - подытожила возлюбленная Заливако.