Шлях до красивого тіла: переможниця "Холостяка 11" дала поради з харчування для схуднення

Турагент супроводила пост ефектним чорно-білим знімком.

Богдан детально повідала про свій нелегкий шлях до красивого тіла - а почати варто обов'язково з харчування.

Анна Богдан розкрила секрети харчування, які допомогли їй схуднути (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Для початку зірка проекту звернула увагу на те, які продукти найбільше впливають на фігуру.

"Я не буду розписувати меню, але нагадаю які продукти впливають на нашу фігуру:

- солодке - цукор, тортики, пироженки, печеньки і т. д.. Я наприклад, відмовилася від цукру в чаї і каві.

- алкоголь, особливо пиво. Можна келишок білого сухого вина, але не пляшку

- смажені продукти, особливо м'ясо, копченості, фастфуди

- борошняне

- консервовані продукти

- будь-які види газованої води

- солона/гостра їжа

Якщо ви любитель як слід посолити, то постарайтеся кожен раз зменшувати собі дозування, і незабаром ви звикнете вживати менше солі. Це, звичайно, не весь список, але напевно самі основні продукти", - зазначила Богдан.

Дівчина порадила відмовитися від шкідливого, або хоча б максимально скоротити його кількість в раціоні. Також можна замінити деякі продукти на більш корисні аналоги.

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"Особисто моя думка, що не можливо відмовитися від усіх спокус їжі, але можна навчитися вживати їх меншу кількість і не зловживати. Потрібно розставити свої пріоритети, від чого можете відмовитися - відмовтеся, а від чого важко, то як мінімум зменшіть їх споживання. А тепер пару порад, чим замінити деякі продукти. Всі ми любимо солоденьке, і від нього дуже складно відмовитися. Ну, принаймні мені. Але не все солодке під забороною, можна їсти чорний шоколад (але не кілограмами), спеціальні фітнес батончики, зефір (але я його не люблю). У літній період замініть чаювання з печеньками на перекус з фруктів. У зимовий період, можна їсти сухофрукти і мед. До речі, медом можна замінити цукор", - дала рекомендації Анна.

Зараз Анна може похвалитися стрункою фігурою (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Наостанок обраниця Холостяка розкрила ще кілька лайфхаків для здоров'я і стрункої фігури, які допомогли їй, і нагадала про водний баланс.

"Що стосується основних страв, в принципі можна їсти все, якщо правильно приготувати. Наприклад, з'їсти куряче філе відварне - корисно, або ж куряче філе смажене до золотої скоринки - не корисно. Їжте побільше салатиків, особливо зараз сезон (взимку квашену капусту). І ще найважливіше! Потрібно пити воду! Без газів, просту воду, можна з лимончиком. А влітку вода, лимончик, м'ята і лід, саме те. Водний баланс - це запорука Вашого успіху", - поділилася Богдан.

Не забула вона і про перекуси.

"І моя маленька порада. Якщо між перкусами і повним прийомом їжі є невеликий голод, то не потрібно брати цукерку або печеньку, випийте стаканчик води. Це може бути просто спрага, її часто плутають з голодом, і через це поправляються",-підсумувала кохана Заливако.