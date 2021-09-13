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Пышнотелая Эшли Грэм резко ответила на критику своих голых фото: говорите что хотите

Автор: RBC.UA

Эшли Грэм известна своими роскошными формами, а также желанием их все время демонстрировать. Модель plus size делает откровенные посты без ретуши, в которых показывает свое тело таким, как оно есть. Также беременная вторым ребенком красавица выставляет обнаженные фото. Обычно все фанаты в восторге от подобного откровения. А вот недоброжелателям, которые критикуют Эшли, она резко ответила.

В своем блоге сети Instagram Эшли написала отдельный пост на эту тему.

Грэм запостила два фото: на одном она с задумчивым лицом, на втором - с веселым. Надпись на них говорит сама за себя: "У людей очень много мнений по поводу того, как выглядит мое тело. Они могут говорить, что хотят. Я знаю свою силу", - написала 33-летняя модель. И завершила все подписью: "Слишком самоуверенная, чтобы волноваться".

Поклонники поддержали молодую маму и главного мотиватора для женщин всех комплекций, засыпав ее комментариями: "Да, это заразно. Люблю тебя", "Да, ты знаешь, мамочка", "Аминь", "Ты сама сила", "Вот почему я купила вашу книгу и так восхищаюсь вами"…

Эшли Грэм не стала молчать на критику (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, ранее Эшли показала, как носить твидовый жакет этой осенью. Вдохновляемся!

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