RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пишнотіла Ешлі Грем різко відповіла на критику своїх голих фото: говорить що хочете

Автор: RBC.UA

Ешлі Грем відома своїми розкішними формами, а також бажанням їх весь час демонструвати. Модель plus size робить відверті пости без ретуші, в яких показує своє тіло таким, як воно є. Також вагітна другою дитиною красуня виставляє оголені фото. Зазвичай всі фанати в захваті від подібного одкровення. А ось недоброзичливцям, які критикують Ешлі, вона різко відповіла.

У своєму блозі мережі Instagram Ешлі написала окремий пост на цю тему.

Грем запостила два фото: на одному вона з задумливим обличчям, на другому - з веселим. Напис на них говорить сама за себе: "У людей дуже багато думок з приводу того, як виглядає моє тіло. Вони можуть говорити, що хочуть. Я знаю свою силу", - написала 33-річна модель. І завершила все підписом: "Занадто самовпевнена, щоб хвилюватися".

Шанувальники підтримали молоду маму і головного мотиватора для жінок всіх комплекцій, засипавши її коментарями: "Так, це заразно. Люблю тебе", "Так, ти знаєш, мамочка", "Амінь", "Ти сама сила", "Ось чому я купила вашу книгу і так захоплююся вами"…

Ешлі Грем не стала мовчати на критику (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, раніше Ешлі показала, як носити твідовий жакет цієї осені. Надихаємося!

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнесМодні тренди