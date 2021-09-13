Пишнотіла Ешлі Грем різко відповіла на критику своїх голих фото: говорить що хочете

Ешлі Грем відома своїми розкішними формами, а також бажанням їх весь час демонструвати. Модель plus size робить відверті пости без ретуші, в яких показує своє тіло таким, як воно є. Також вагітна другою дитиною красуня виставляє оголені фото. Зазвичай всі фанати в захваті від подібного одкровення. А ось недоброзичливцям, які критикують Ешлі, вона різко відповіла.

Грем запостила два фото: на одному вона з задумливим обличчям, на другому - з веселим. Напис на них говорить сама за себе: "У людей дуже багато думок з приводу того, як виглядає моє тіло. Вони можуть говорити, що хочуть. Я знаю свою силу", - написала 33-річна модель. І завершила все підписом: "Занадто самовпевнена, щоб хвилюватися".

Шанувальники підтримали молоду маму і головного мотиватора для жінок всіх комплекцій, засипавши її коментарями: "Так, це заразно. Люблю тебе", "Так, ти знаєш, мамочка", "Амінь", "Ти сама сила", "Ось чому я купила вашу книгу і так захоплююся вами"…

Ешлі Грем не стала мовчати на критику (фото: instagram.com/ashleygraham)