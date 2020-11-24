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Он пытался украсть сына: экс-жена Остапчука шокировала признанием о бывшем муже

Новина українською → Вторник 24 ноября 2020 11:24
Он пытался украсть сына: экс-жена Остапчука шокировала признанием о бывшем муже Елена Войченко раскрыла правду про бывшего мужа (фото: instagram. olenavoychenko)
Автор: Людмила Жукова

Бывшая жена Остапчука уверяет, что супруг ее морально унижал и доводил до истерики

Ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук и его бывшая жена Елена Войченко продолжают выяснять отношения и никак не могут разойтись с миром. На этот раз бывшая супруга шоумена поразила признаниями о бывшем любимом. Она заявила, что он унижал ее, морально издевался и таким образом доводил до истерик. Об этом она сообщила в интервью "Украинские сенсации".

"Один день тебя травмируют немного меньше, тебя обижают, унижают. В тебе находят то, что тебе самой не нравится. Например, он говорил мне, что у меня ужасный нос, что я ужасная", - поразила признанием Войченко.

Также бывшая супруга рассказала, что однажды Владимир попытался украсть их сына из детского сада. Он пришел в детский сад во время рабочего дня и унес ребенка, не сказав, куда и зачем он идет. Тогда Елена вызвала полицию и после разговора с "копами" ведущий вернул ребенка.

"Это больной человек с психическими проблемами", - так описала бывшего мужа Войченко.

По словам Елены, все эти 12 лет она терпела Владимира, потому что сильно любила его.

Елена Войченко шокировала признаниями о Владимире Остапчуке

Как мы ранее писали, новая жена Остапчука резко ответила его бывшей супруге. Она попросила ее прекратить лить грязь на нее и Владимира и начать следить только за своей жизнью.

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