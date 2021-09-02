Работа на две страны и коллаб с Сердючкой: как живет и чем занимается EL Кравчук

Эпатажный певец и актер приостанавливал свою карьеру на сцене после разрыва контракта со своим продюсером Евгением Рыбчинским по причине несовпадения творческих взглядов.

Через некоторое время кумир поколения 90-х стал жить и активно работать и в Украине, и в Германии. Так как в Берлине достаточно большая украинская диаспора, Андрей часто выступает там на корпоративах, закрытых концертах, свадьбах и днях рождениях.

EL Кравчук (фото: facebook.com/el.kravchuk.5)

А сейчас у EL Кравчука - гастроли в Украине в рамках своего тура, и артист собирает аншлаги на стадионах городов.

Видео: концерт EL Кравчука в Харькове

Андрей готовит к выходу свой новый альбом "Порошок от любви", и заинтриговал интересной коллаборацией с Веркой Сердючкой на пластинке.

Также певец в любимом для звездной богемы 90-х киевском кафе "Нон-стоп" вспомнил, как в этом заведении часто устраивали творческие посиделки с друзьями и коллегами по сцене Натальей Могилевской, Ириной Билык, тем же Андреем Данилко (Сердючка) и даже Аллой Пугачевой - и именно здесь было написано много хитов, в том числе "Лимоновый фонарь" Могилевской.

Эпатажный EL Кравчук на сцене (фото: facebook.com/el.kravchuk.5)

О своей личной жизни Эль Кравчука предпочитает отмалчиваться, хотя артисту время от времени приписывают различные романы, но информация не оказывается правдой. Певец отшучивается - мол, женат на творчестве.

Видео: EL Кравчук рассказал о новом альбоме и выступлениях в Украине и Германии