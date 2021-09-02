Робота на дві країни і колаб з Сердючкою: як живе і чим займається EL Кравчук

Епатажний співак і актор призупиняв свою кар'єру на сцені після розриву контракту зі своїм продюсером Євгеном Рибчинським через розбіжності творчих поглядів.

Через деякий час кумир покоління 90-х став жити й активно працювати і в Україні, і в Німеччині. Оскільки в Берліні досить велика українська діаспора, Андрій часто виступає там на корпоративах, закритих концертах, весіллях і днях народженнях.

EL Кравчук (фото: facebook.com/el.kravchuk.5)

А зараз у EL Кравчука - гастролі в Україні в рамках свого туру, і артист збирає аншлаги на стадіонах міст.

Відео: концерт EL Кравчука в Харкові

Андрій готує до виходу свій новий альбом "Порошок від кохання", і заінтригував цікавою колаборацією з Вєркою Сердючкою на платівці.

Також співак в улюбленому для зоряної богеми 90-х київському кафе "Нон-стоп" згадав, як у цьому закладі часто влаштовували творчі посиденьки з друзями та колегами по сцені Наталією Могилевською, Іриною Білик, тим же Андрієм Данилком (Сердючка) і навіть Аллою Пугачовою - і саме тут було написано багато хітів, у тому числі "Лимоновий ліхтар" Могилевської.

Епатажний EL Кравчук на сцені (фото: facebook.com/el.kravchuk.5)

Про своє особисте життя Ель Кравчука воліє відмовчуватися, хоча артисту час від часу приписують різні романи, але інформація не виявляється правдою. Співак віджартовується - мовляв, одружений на творчості.

Відео: EL Кравчук розповів про новий альбом і виступи в Україні та Німеччині