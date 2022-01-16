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Раскрепощенная Огневич в ярком бикини засветила свои тату и озадачила сеть: сменила имя

Автор: Styler

Злата Огневич не может нарадоваться отпуску в экзотическом Занзибаре. Певица впервые посетила эта страну и осталась очень довольна увиденным – каникулы удались на славу. Такой подарок звезда себе сделала на 36-летие, правда, полетела в Африку одна, что ничуть не испортило впечатление от отдыха.

Певица показала в Instagram очередную порцию пляжнх кадров.

Злата позирует в бикини цвета фуксии от бренда Safarova Lingerie стомостью 550 грн.

На теле Златы можно рассмотреть тату – она решила продемонстировать рисунки крупным планом. Настоящие наколки певица себе пока сделать не решила, поэтому воспользовалась переводными. Так, на ее бедре красуется бабочка, на боку – изящная змея, а на запястье – цветной цветок.

Злата Огневич поделилась жаркими пляжными фото (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Африка. Я состою из манго и океана Индийского, плечи обветрены, а в душе— Акуна Матата. Запомнила слово красивое Malaíka, на суахили означает «Ангел», теперь так представляюсь всем на Занзибаре. Еще много всего нового запомнила и открыла новое в себе, для СЕБЯ", - призналась в подписи к фотосессии воодушевленная звезда.

Скриншот (instagram.com/safarova_lingerie)

Поклонники по достоинству оценили горячий образ Златы, но больше всего их интересовал вопрос: кто же фотограф?

"Подозрения" пали даже на экс-участника "Холостячки 2" Максимв Тарапату, который поддерживает артистку после разрва отношений с победителем шоу Андреем Задворным, хотя, судя по его страничке, мужчина сейчас находится в Киеве.

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  • Татуха - класс, купальник - бомба, очень идет тебе. А кто фоткает? Макс? Фотки просто классные

Напомним, что ранее Злата Огневич поделилась впечатлениями после поездки на сафари.

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Злата ОгневичХолостячка