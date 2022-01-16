Розкута Огнєвіч в яскравому бікіні засвітила свої тату і спантеличила мережу: змінила ім'я

Злата позує в бікіні кольору фуксії від бренду Safarova Lingerie стомостью 550 грн.

На тілі Злати можна розглянути тату - вона вирішила продемонструвати малюнки крупним планом. Справжні наколки співачка собі поки зробити не вирішила, тому скористалася тимчасовими. Так, на її стегні красується метелик, на боці – витончена змія, а на зап'ясті – кольорова квітка.

Злата Огнэвыч поділилася спекотними пляжними фото (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Африка. Я складаюся з манго і океану Індійського, плечі обвітрені, а в душі— Акуна Матата. Запам'ятала слово красиве Malaíka, на суахілі означає "Ангел", тепер так представляюся всім на Занзібарі. Ще багато всього нового запам'ятала і відкрила нове в собі, для себе", - зізналася в підписі до фотосесії натхненна зірка.

Скріншот (instagram.com/safarova_lingerie)

Шанувальники по достоїнству оцінили гарячий образ Злати, але найбільше їх цікавило питання: хто ж фотограф?

"Підозри" впали навіть на екс-учасника "Холостячки 2" Максимв Тарапату, який підтримує артистку після разрва відносин з переможцем шоу Андрієм Задворним, хоча, судячи з його сторінки, чоловік зараз знаходиться в Києві.