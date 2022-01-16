RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Розкута Огнєвіч в яскравому бікіні засвітила свої тату і спантеличила мережу: змінила ім'я

Автор: Styler

Злата Огнєвіч не може натішитися відпустці в екзотичному Занзібарі. Співачка вперше відвідала цю країну і залишилася дуже задоволена побаченим-канікули вдалися на славу. Такий подарунок зірка собі зробила на 36-річчя, правда, полетіла в Африку одна, що нітрохи не зіпсувало враження від відпочинку.

Співачка показала в Instagram чергову порцію пляжнх кадрів.

Злата позує в бікіні кольору фуксії від бренду Safarova Lingerie стомостью 550 грн.

На тілі Злати можна розглянути тату - вона вирішила продемонструвати малюнки крупним планом. Справжні наколки співачка собі поки зробити не вирішила, тому скористалася тимчасовими. Так, на її стегні красується метелик, на боці – витончена змія, а на зап'ясті – кольорова квітка.

Злата Огнэвыч поділилася спекотними пляжними фото (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Африка. Я складаюся з манго і океану Індійського, плечі обвітрені, а в душі— Акуна Матата. Запам'ятала слово красиве Malaíka, на суахілі означає "Ангел", тепер так представляюся всім на Занзібарі. Ще багато всього нового запам'ятала і відкрила нове в собі, для себе", - зізналася в підписі до фотосесії натхненна зірка.

Скріншот (instagram.com/safarova_lingerie)

Шанувальники по достоїнству оцінили гарячий образ Злати, але найбільше їх цікавило питання: хто ж фотограф?

"Підозри" впали навіть на екс-учасника "Холостячки 2" Максимв Тарапату, який підтримує артистку після разрва відносин з переможцем шоу Андрієм Задворним, хоча, судячи з його сторінки, чоловік зараз знаходиться в Києві.

  • Дуже красиві фотографії
  • Класна. Купальник - окремий захват
  • Шикарна красуня
  • Златочка, надзвичайно красива. Захват для очей і купальник супер!
  • Хто фотограф?
  • Богиня
  • Які сонячні фото і які щасливі очі
  • Чарівна спортсменка
  • Гаряча красуня
  • Така яскрава!
  • Татуха - клас, купальник - бомба, дуже тобі личить. А хто фоткає? Макс? Фотки просто класні

Нагадаємо, що раніше Злата Огнєвіч поділилася враженнями після поїздки на сафарі.

Читайте LITE в Google News
Злата ОгнєвічХолостячка