Раскрылась самая страшная правда о Заворотнюк: никто не ожидал

Анастасия Заворотнюк скрывала от всех самую страшную тайну. Оказывается, ребенка, которого она якобы родила в 47 лет, ей помогла обрести суррогатная мать. Это был третий ребенок для "прекрасной няни", у которой в последствии диагностировали онкологию.

Про секрет рассказала российская актриса Анастасия Макеева, которую пригласили на ток-шоу "Эмпатия Манучи".

"Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло. Кто-то умрет от рака, но родит ребенка, кто-то не родит вообще. Я отношусь к этому фатально. Как будет - так будет", - поведала Макеева ведущему.

Актриса из фильма "Гардемарины IV" призналась, что несколько раз пыталась забеременеть с помощью ЭКО. Но все попытки не увенчивались успехом.

Анастасия Заворотнюк с дочкой Милой и мужем (фото: vokrug.tv)

Напомним, когда третий ребенок Анастасии появился на свет, Заворотнюк было 48 лет. Никто и никогда актрису не видел беременной. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" объясняла это тем, что скрывала свое интересное положение. Мол, в последние месяцы перед родами не выходила в свет и прекратила съемки во всех проектах.

"Кто-то говорит, что Настя рожала сама, но я слышал, что они с Петей нанимали суррогатную мать", - рассказывал "Комсомольской правде" коллега Анастасии, пожелавший остаться инкогнито.

Ранее мы писали о том, что говорят врачи о состоянии Анастасии Заворотнюк и когда артистка сможет вернуться в кино.

Также сообщалось, что недавно знакомые рассказали об изменениях Заворотнюк после болезни.