Распустился без папы: Горбунов пожурил сына из-за поведения с Осадчей в его отсутствие

Катя плещется с сыночком в бассейне. Мальчик щедро обливает маму из ведра водой, а та прикрывается руками. Ведущая надела для водных забав во дворе дома черный слитный купальник с кокетливыми завязками под грудью.

"Очікування vs реальність. А як ви відпочиваєте з дітьми? В нашому житті найбільший лад наводить садочок, адже там дисципліна, а на відпочинку вона десь дівається", - с юмором пожаловалась на поведение Вани теледива.

Катя с сыном порезвились в Турции, пока Юрий улетел в Украину(фото: instagram.com/kosadcha)

Под постом оставил свой комментарий Юрий. Он в шутку пожурил Ваню за его поведение с мамой. "Ох розпустився за кілька днів без тата", - написал шоумен.

Поклонники пары сделали комплименты Кате и заверили - им знакома похожая ситуация с детьми на отдыхе.