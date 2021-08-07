Розпустився без тата: Горбунов пожурив сина через поведінку з Осадчою в його відсутність

Катя хлюпається з синочком в басейні. Хлопчик щедро обливає маму з відра водою, а та прикривається руками. Ведуча одягла для водних забав у дворі будинку чорний злитий купальник з кокетливими зав'язками під грудьми.

"Очікування vs реальність. А як ви відпочиваєте з дітьми? У нашому житті найбільший лад наводити садочок, адже там дисципліна, а на відпочинку вона десь дівається", - з гумором поскаржилася на поведінку Вані теледіва.

Катя з сином попустували в Туреччині, поки Юрій полетів в Україну (фото: instagram.com/kosadcha)

Під постом залишив свій коментар Юрій. Він жартома пожурив Ваню за його поведінку з мамою. "Ох розпустився за кілька днів без тата", - написав шоумен.

Шанувальники пари зробили компліменти Каті і запевнили - їм знайома схожа ситуація з дітьми на відпочинку.