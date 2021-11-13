Расслабленная Ребрик в юбке с пикантным разрезом заворожила нежностью и оставила послание

Ведущая надела белоснежный вязаный свитер с принтами-надписями и скомбинировала его с юбкой-миди миндального оттенка и высоким разрезом. Она довершила образ молочными лодочками. На фото заметно, как Лилия с улыбкой позируеет в комфортном аутфите и наслажлается моментом.

Лилия Ребрик восхитила стильным и уютным образом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Всім затишних вихідних! Вдягайтесь тепло, дихайте свіжим осіннім повітрям, насолоджуйтесь сонцем, спіть досхочу, запасайтесь енергією на робочий тиждень і нехай Ваша осінь буде in love! Люблю кожного з вас - навіть хейтерів", - заверила ведущая.

Поклонники телезвезды тут же по достинству оценили ее уютные и соблазнительные луки.