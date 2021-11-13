Расслабленная Ребрик в юбке с пикантным разрезом заворожила нежностью и оставила послание

Лилия Рерик давно стала для поклонников синонимом неуемной энергичности и трудолюбия: она снимается в кино, играет в театре, ведет утреннюю программы и успевает заниматься личным блогом! Также звезда пробует свои силы в качестве дизайнера и даже создала вместе с украинским брендом One by One уже вторую совместную коллекцию под названием "In love".
Фото в одном из уютных и нежных образов Лилия поделилась в Instagram.
Ведущая надела белоснежный вязаный свитер с принтами-надписями и скомбинировала его с юбкой-миди миндального оттенка и высоким разрезом. Она довершила образ молочными лодочками. На фото заметно, как Лилия с улыбкой позируеет в комфортном аутфите и наслажлается моментом.
Лилия Ребрик восхитила стильным и уютным образом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Всім затишних вихідних! Вдягайтесь тепло, дихайте свіжим осіннім повітрям, насолоджуйтесь сонцем, спіть досхочу, запасайтесь енергією на робочий тиждень і нехай Ваша осінь буде in love! Люблю кожного з вас - навіть хейтерів", - заверила ведущая.
Поклонники телезвезды тут же по достинству оценили ее уютные и соблазнительные луки.
Напомним, что ранее Лилия Ребриык высказалась о локдауне в столице и каратине в стране, а также вспомнила об ограничениях и назвала современные реалии "страшными и одновременно страшно интересными".