Почти не расстаются: инсайдер рассказал правду об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

По их словам, Лопес действительно очень счастлива и настроена весьма оптимистично насчет совместного будущего. Не так давно экс-влюбленные вместе провели отдых в Монтане, а после все время были на связи.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова счастливы (фото: Getty Images)

К слову, впервые о воссоединении актера и певицы заговорили в апреле, когда Бена стали замечать у дома актрисы. Но на сближение они пошли еще в феврале, когда Аффлек стал комментировать снимки Лопес и писать ей письма.

По мнению близкого к паре человека, Бен и Дженнифер нашли друг в друге утешение и поддержку, что переросло в романтику. Напомним, Лопес недавно рассталась со своим бойфрендом Алексом Родригесом, с которым была помолвлена, а Аффлек порвал отношения с актрисой Аной де Армас. Отношения двух голливудских знаменитостей развиваются стремительно, и Лопес этому только рада.