RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Майже не розлучаються: інсайдер розповів правду про стосунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека

Автор: Lite

51-річна Дженніфер Лопес і 48-річний Бен Аффлек продовжують розбурхувати публіку своїм романом. Пара була помічена разом в Майамі, причому в будинку Лопес. І ховатися від папараці вони навіть не думали. А Дженніфер при цьому просто світилася від щастя.

Зрозуміло, інсайдери вже поділилися розповіддю про возз'єднання і справжні справи пари.

За їхніми словами, Лопес дійсно дуже щаслива і налаштована досить оптимістично щодо спільного майбутнього. Не так давно екс-закохані разом провели відпочинок в Монтані, а після весь час були на зв'язку.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек знову щасливі (фото: Getty Images)

До слова, вперше про возз'єднання актора і співачки заговорили в квітні, коли Бена стали помічати біля будинку актриси. Але на зближення вони пішли ще в лютому, коли Аффлек став коментувати знімки Лопес і писати їй листи.

На думку близької до пари людини, Бен і Дженніфер знайшли один в одному розраду і підтримку, що переросло в романтику. Нагадаємо, Лопес нещодавно розлучилася зі своїм бойфрендом Алексом Родрігесом, з яким була заручена, а Аффлек порвав стосунки з актрисою Аною де Армас. Відносини двох голлівудських знаменитостей розвиваються стрімко, і Лопес цьому тільки рада.

А ось Алекс Родрігес був просто пригнічений чутками про возз'єднання пари.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України актерпевецДженніфер Лопес