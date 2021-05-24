Майже не розлучаються: інсайдер розповів правду про стосунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека

За їхніми словами, Лопес дійсно дуже щаслива і налаштована досить оптимістично щодо спільного майбутнього. Не так давно екс-закохані разом провели відпочинок в Монтані, а після весь час були на зв'язку.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек знову щасливі (фото: Getty Images)

До слова, вперше про возз'єднання актора і співачки заговорили в квітні, коли Бена стали помічати біля будинку актриси. Але на зближення вони пішли ще в лютому, коли Аффлек став коментувати знімки Лопес і писати їй листи.

На думку близької до пари людини, Бен і Дженніфер знайшли один в одному розраду і підтримку, що переросло в романтику. Нагадаємо, Лопес нещодавно розлучилася зі своїм бойфрендом Алексом Родрігесом, з яким була заручена, а Аффлек порвав стосунки з актрисою Аною де Армас. Відносини двох голлівудських знаменитостей розвиваються стрімко, і Лопес цьому тільки рада.