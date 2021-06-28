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Расстроилась и разочаровалась: Эллерт раскрыл правду об интимном моменте с Мишиной на "Холостячке"

Новина українською →
Понедельник 28 июня 2021 12:58
Расстроилась и разочаровалась: Эллерт раскрыл правду об интимном моменте с Мишиной на "Холостячке" Ксения Мишина и Александр Эллерт (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Styler

Ксения Мишина и Александр Эллерт радуют поклонников романтичными фото и видео, пара после проекта "Холостячка" не разошлась, а, наоборот, их отношения стали более крепкими и зрелыми, хоть период притирки не был легким. В один момент влюбленные испугали поклонников и заставили их думать, что разбежались, но это оказалось неправдой.

Ксения и Александр решили вспомнить, как все у них начинались, а некоторыми ранее неизвестными деталями поделились в Improv Live Show.

Так, многие моменты отношений актрисы и ее избранника остались за кадром. Например, Ксения призналась, что при первом близком знакомстве Эллерт произвел на звезду крайне негативное впечатление. На встречу с Ксенией автор "Квартал 95" пришел в нетрезвом состоянии.

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"Вначале, конечно, я разочаровалась. Подумала: ну что это за поведение? Прийти. Напиться, так неуважительно себя вести. Я так расстроилась", — вспомнила Мишина.

Первый поцелуй произошел на втором свидании. "Это было классно. Я не сдержалась и поцеловала Сашу", - вспомнила актриса.

У Саши воспоминания о первом поцелуе с холостячкой не такие приятные – всему виной его внешний вид и связанный с ним дискомфорт.

"Я не очень хотел целоваться – я не успел побриться, и у меня, как у таракана, усы колючие, и я понимаю, что сейчас будет поцелуй, ей неприятно. И думал об этом", - раскрыл правду Эллерт.

Ксения отметила, что Саша вел себя "максимально нагло".

Напомним, что ранее Ксения и Саша отдохнули в Крыму, откуда родом актриса. Она показала фото в купальнике на яхте, а позже сообщила, что подарила маме машину.

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