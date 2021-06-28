Расстроилась и разочаровалась: Эллерт раскрыл правду об интимном моменте с Мишиной на "Холостячке"

Так, многие моменты отношений актрисы и ее избранника остались за кадром. Например, Ксения призналась, что при первом близком знакомстве Эллерт произвел на звезду крайне негативное впечатление. На встречу с Ксенией автор "Квартал 95" пришел в нетрезвом состоянии.

Ксения и Александр рассказали закулисные подробности своего романа

"Вначале, конечно, я разочаровалась. Подумала: ну что это за поведение? Прийти. Напиться, так неуважительно себя вести. Я так расстроилась", — вспомнила Мишина.

Первый поцелуй произошел на втором свидании. "Это было классно. Я не сдержалась и поцеловала Сашу", - вспомнила актриса.

У Саши воспоминания о первом поцелуе с холостячкой не такие приятные – всему виной его внешний вид и связанный с ним дискомфорт.

"Я не очень хотел целоваться – я не успел побриться, и у меня, как у таракана, усы колючие, и я понимаю, что сейчас будет поцелуй, ей неприятно. И думал об этом", - раскрыл правду Эллерт.

Ксения отметила, что Саша вел себя "максимально нагло".