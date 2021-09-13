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Растет с космической скоростью: Квиткова и Добрынин показали 2-месячного сыночка

Автор: Марина Настевич

Два месяца назад экс-"Холостяк", ведущий Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова впервые стали родителями. Они сразу же показали миру своего сыночка Льва и регулярно делятся с поклонниками своим опытом родительства. В честь новой важной даты супруги выложили новые фото с малышом и рассказали, что он очень быстро растет.

Трогательными кадрами Даша и Никита поделились на своих страничках в Instagram.

Так, Добрынин обнародовал снимки, на которых держит сына на руках - как один, так и в компании любимой жены. Ребенок сладко спит, а его родители счастливо улыбаются.

Добрынин растрогал семейными кадрами с женой и 2-месячным сыном (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

"Сказать честно? Отмечать успехи нашего Льва хочется буквально каждый день. Все родители меня поймут. И отмечать его личные даты я тоже готов хоть каждую минуту. Ведь Бог подарил нам с Дашей этого нереального парня. И ему сегодня 2 месяца, растёт с космической скоростью. А мы принимаем ваши поздравления и наставления ниже в комментариях", - поделился шоумен.

Квиткова же выложила традиционное фото со Львом с табличкой "2 месяца". В кадр также попали мягкая игрушка и очаровательные крохотные кроссовки.

Даша Квиткова показала, как сын подрос за 2 месяца (фото: instagram.com/kvittkova)

"Сегодня 2 месяца нашему самому замечательному, характерному и лучшему человеку. Невероятное счастье быть его родителями, он открывает самые потайные комнатки нашей души и учит заново жить. Я точно знаю, что самые сладкие щечки достались мне. p.s. спасибо, что проживаете каждый день с нами", - поделилась гордая мама.

Фолловеры засыпали пару поздравлениями и умиленными комментариями.

  • Лапуля, сладкий!Буть здоровым и благословенным!
  • Папа Никита маленький. Поздравляю с маленькой датой, с каждым месяцем будет чуть легче и намного интересней
  • Такий малюк класний
  • Какой прекрасный малыш
  • Малыш просто чудо
  • Ну какой сладкий кекс
  • Красавчик. Весь в родителей!
  • Какой милый карапузик
  • Чудесная семья

Напомним, ранее Квиткова и Добрынин взорвали сеть зажигательным танцем с крохой сыном.

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Никита ДобрынинДаша Квиткова