Зростає з космічною швидкістю: Квіткова і Добринін показали 2-місячного синочка

Так, Добринін оприлюднив знімки, на яких тримає сина на руках - як один, так і в компанії коханої дружини. Дитина солодко спить, а його батьки щасливо посміхаються.

Добринін зворушив сімейними кадрами з дружиною і 2-місячним сином (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

"Сказати чесно? Відзначати успіхи нашого Лева хочеться буквально кожен день. Всі батьки мене зрозуміють. І відзначати його особисті дати я теж готовий хоч кожну хвилину. Адже Бог подарував нам з Дашею цього нереального хлопця. І йому сьогодні 2 місяці, зростає з космічною швидкістю. А ми приймаємо ваші привітання і настанови нижче в коментарях", - поділився шоумен.

Квіткова ж виклала традиційне фото з Левом з табличкою "2 місяці". У кадр також потрапили м'яка іграшка і чарівні крихітні кросівки.

Даша Квіткова показала, як син підріс за 2 місяці (фото: instagram.com/kvittkova)

"Сьогодні 2 місяці нашій найчудовішій, характерній і найкращій людині. Неймовірне щастя бути його батьками, він відкриває найпотаємніші кімнатки нашої душі і вчить заново жити. Я точно знаю, що найсолодші щічки дісталися мені. P. S. Спасибі, що проживаєте кожен день з нами", - поділилася горда мама.

Фолловери засипали пару привітаннями і розчуленими коментарями.