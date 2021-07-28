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Растет красавцем: Роузи Хантингтон-Уайтли показала новые фото 4-летнего сына от Джейсона Стетхэма

Новина українською →
США, Среда 28 июля 2021 21:41
Растет красавцем: Роузи Хантингтон-Уайтли показала новые фото 4-летнего сына от Джейсона Стетхэма Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: RBC.UA

Роузи Хантингтон-Уайтли взяла перерыв в соцсетях, сосредоточившись на личной жизни и рабочих проектах. Но на днях порадовала верных фанатов постом. Модель и икона стиля собрала несколько ярких кадров своего лета, чтобы запечатлеть их на память.

Пост собрал массу позитивных отзывов в блоге британской звезды.

"Некоторые вещи, которые делали меня счастливым в последнее время", - написала Роузи. В галерее появились кадры с семейного пикника, необычные интерьеры, которые модель любит продумывать до мелочей, фото животных, а также снимки 4-летнего сына от голливудского актера Джейсона Стетхэма.

Растет красавцем: Роузи Хантингтон-Уайтли показала новые фото 4-летнего сына от Джейсона Стетхэма

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм вместе уже более 11 лет (фото: instagram.com/rosiehw)

Мальчик уже заметно подрос и нашел свои увлечения. Так, он осваивает верховую езду, а еще обожает природу. На фото он позирует в одних шортах на фоне океана, а также сидит на меховом ковре, глядя в бинокль. По всей видимости, растет новый путешественник. К слову, Джек, по словам Роузи, также очень артистичный и часто изображает персонажей сказок. Так что он может пойти и по стопам своего отца.

Растет красавцем: Роузи Хантингтон-Уайтли показала новые фото 4-летнего сына от Джейсона СтетхэмаРастет красавцем: Роузи Хантингтон-Уайтли показала новые фото 4-летнего сына от Джейсона СтетхэмаРастет красавцем: Роузи Хантингтон-Уайтли показала новые фото 4-летнего сына от Джейсона СтетхэмаРоузи Хантингтон-Уайтли показала фото сына (фото: instagram.com/rosiehw)

Среди поклонников пары Джек вызвал живой интерес. Многие отметили, что мальчик красивый, несмотря на то, что его лицо разглядеть на снимках сложно. Роузи относится к тому типу мам, которые стараются прятать ребенка, пока он сам не решит: хочет он популярности или нет.

Ранее мы писали, какие 7 самых модных фишек Роузи стоит взять на вооружение всем девушкам этим летом.

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