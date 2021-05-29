Рай на берегу: Дмитрий Комаров с красавицей-женой устроили романтику на "украинских Мальдивах"

Дмитрий с женой, а также своим оператором с семьей отправились на остров Джарылгач, который находится в Херсонской области в Черном море. Александра поделилась атмосферным фото с мужем и описала свои ощущения от путешествия.

Ведущая показала счастливое фото с любимым за столом, расположеном прямо на берегу моря.

"Три дня, шесть чемоданов, километры безлюдного пляжа и миллион незабываемых эмоций от наших приключений на острове Джарылгач!" - констатировала ведущая.

Дмитрий и Александранаслаждались уикендом на острове (фото: instagram.com/aakucherenko)

Она рассказала, что впервые побывала в этом необычном живописном месте, когда в прошлом году отправилась в тур по Херсонской области. Тогда Кучеренко буквально ахнула от красоты!

"Голубая вода, приятный чистый песок, дикая флора и фауна вокруг... Поверить не могла, что все это у нас, в Украине. И решила для себя непременно вернуться в это необыкновенное место снова, но уже с палаткой!" - поделилась она.

Ее желание уже через месяц исполнил любимый муж. "Дмитрий просто в один вечер спросил: "А поедем на Мальдивы? Украинские?" И мы, вместе с Сашей Дмитриевым, его женой и дочкой, отправились на остров Джа, чтобы создать там свой рай на берегу Черного моря", - с восторгом рассказала девушка.

Александра с Дмитрием и его оператором с семьей провела незабываемое время на острове Джарылгач (фото: instagram.com/komarovmir )

Это был первый опыт Александры с палаткой в диких условиях и она честно признается - без бывалых туристов в компании она бы не выжила.

"Синяки, порезы, укусы насекомых - все это проходит, а впечатления остаются на всю жизнь. Такое горящее небо, когда звезды несколько раз срываются прямо на глазах, я не видела больше нигде! Дельфин в двух метрах от тебя! Ужин у моря, который мы сами приготовили и сервировали!" - с восторг перечислила все прелести отдыха на "украинских Мальдивах" ведущая.

Дмитрий оставил красноречивое сердечко в комментариях под постом жены.

Александра с Дмитрием и друзьями впервые оказалась в палатках на берегу моря (фото: instagram.com/komarovmir )

Сам же телепутешественник показал больше красочных снимков с любимой и друзьями на острове. Так, Дмитрий установили прямо на берегу небольшой умывальник, успел покататься на яхте, показал красиво сервированный стол у моря и палатки в сумерках.

Ведущий рассказал, что влюбился в Джарылгач еще в начале 2000-х, когда поехал впервые туда с друзьями. Компания целую неделю жила на практически необитаемом острове, собирала рапанов, которых готовила прямо на берегу, каталась на кайтах, ныряла с масками и ластами.

Дмитрий показал, как справляется с повседневными делами прямо на пляже (фото: instagram.com/komarovmir)

С тех пор многое изменилось и остров облюбовали туристы, сюда большими суднами привозят желающих побывать в этом удивительном месте. "Природа и атмосфера осталась неизменной – это рай", - заверил Дмитрий.