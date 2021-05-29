Рай на березі: Дмитро Комаров з красунею-дружиною влаштували романтику на "українських Мальдівах"

Дмитро з дружиною, а також своїм оператором з сім'єю вирушили на острів Джарилгач, який знаходиться в Херсонській області в Чорному морі. Олександра поділилася атмосферним фото з чоловіком і описала свої відчуття від подорожі.

Ведуча показала щасливе фото з коханим за столом, розташованим прямо на березі моря.

"Три дні, шість валіз, кілометри безлюдного пляжу і мільйон незабутніх емоцій від наших пригод на острові Джарилгач!"- констатувала ведуча.

Дмитро та Александранасолоджувалися вікендом на острові (фото: instagram.com/aakucherenko)

Вона розповіла, що вперше побувала в цьому незвичайному мальовничому місці, коли в минулому році вирушила в тур по Херсонській області. Тоді Кучеренко буквально ахнула від краси!

"Блакитна вода, приємний чистий пісок, Дика флора і фауна навколо... Повірити не могла, що все це у нас, в Україні. І вирішила для себе неодмінно повернутися в це незвичайне місце знову, але вже з наметом!" - поділилася вона.

Її бажання вже через місяць виконав коханий чоловік. "Дмитро просто в один вечір запитав:" А поїдемо на Мальдіви? Українські?" І ми, разом з Сашею Дмитрієвим, його дружиною і донькою, вирушили на острів Джа, щоб створити там свій рай на березі Чорного моря", - із захопленням розповіла дівчина.

Олександра з Дмитром і його оператором з сім'єю провела незабутній час на острові Джарилгач (фото: instagram.com/komarovmir )

Це був перший досвід Олександри з наметом в диких умовах і вона чесно зізнається - без бувалих туристів в компанії вона б не вижила.

"Синці, порізи, укуси комах - все це проходить, а враження залишаються на все життя. Таке палаюче небо, коли зірки кілька разів зриваються прямо на очах, я не бачила більше ніде! Дельфін в двох метрах від тебе! Вечеря біля моря, який ми самі приготували і сервірували!" - із захватом перерахувала всі принади відпочинку на "українських Мальдівах" ведуча.

Дмитро залишив красномовне сердечко в коментарях під постом дружини.

Олександра з Дмитром і друзями вперше опинилася в палатках на березі моря (фото: instagram.com/komarovmir )

Сам же телемандрівник показав більше барвистих знімків з коханою і друзями на острові. Так, Дмитро встановили прямо на березі невеликий умивальник, встиг покататися на яхті, показав красиво сервірований стіл біля моря і намети в сутінках.

Ведучий розповів, що закохався в Джарилгач ще на початку 2000-х, коли поїхав вперше туди з друзями. Компанія цілий тиждень жила на практично безлюдному острові, збирала рапанів, яких готувала прямо на березі, каталася на кайтах, пірнала з масками і ластами.

Дмитро показав, як справляється з повсякденними справами прямо на пляжі (фото: instagram.com/komarovmir)

З тих пір багато що змінилося і острів облюбували туристи, сюди великими суднами привозять бажаючих побувати в цьому дивовижному місці. "Природа і атмосфера залишилася незмінною – це рай", - запевнив Дмитро.