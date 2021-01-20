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Райское наслаждение: Санта Димопулос взорвала сеть красочным видео в бикини на берегу океана

Автор: Lite

Победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос после проекта приходит в себя в самых разных красочных уголках планеты. Сначала инфлюенсер побывала в семьей в ОАЭ, теперь отправилась на Мальдивы.

Санта поделилась лайфхаками полетов с детьми: легче, чем кажется.

Один из последних постов Димопулос просто взорвал сеть: красочные кадры, нереальной красоты природа, голубая вода и белый песок - Санта бежит к воде в бикини и машет в камеру.

"Ущипните меня. Я не верю, что нахожусь в такой невероятной красоте!
Мы в райском месте на Мальдивах", - написала Димопулос и запостила серию видео для своих подписчиков.

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Новости Украины Танцы со звездамиСанта Димопулос