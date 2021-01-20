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Райська насолода: Санта Дімопулос підірвала мережу барвистим відео в бікіні на березі океану

Автор: Lite

Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос після проекту приходить в себе в самих різних мальовничих куточках планети. Спочатку инфлюенсер побувала у сім'єю в ОАЕ, тепер вирушила на Мальдіви.

Санта поділилася лайфхаками польотів з дітьми: легше, ніж здається.

Один з останніх постів Дімопулос просто підірвав мережу: барвисті кадри, нереальної краси природа, блакитна вода і білий пісок - Санта біжить до води в бікіні і махає камеру.

"Ущипніть мене. Я не вірю, що перебуваю в такій неймовірній красі!
Ми в райському місці на Мальдівах", - написала Дімопулос і запостила серію відео для своїх фоловерів.

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Новини України Танцы со звездамиСанта Димопулос