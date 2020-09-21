Развод Каминской, потолстевшая Ани Лорак, танцы Олега Винника и другие скандалы недели

Знаменитости не могут жить без скандалов, интриг, сплетен и выяснений отношений. Так же, как и их поклонники, которые всегда стремятся высказать свое мнение насчет того или иного события. Какие экстраординарные новости из жизни звезд всколыхнули сеть за последние несколько дней, читайте в нашем материале.

Почему на самом деле расстались Слава и Эдгар Каминские

Развод Славы из "НеАнгелов" и пластического хирурга Эдгара Каминского стал громом среди ясного неба для многочисленных фанатов. И, как оказалось, для Славы тоже. Певица признавалась, что не хотела расставаться и не понимала причины, почему муж ушел от нее и детей. И вот в одном из недавних интервью Эдгар расставил все точки над и, заявив, что Слава все прекрасно понимала, и к решению разойтись они пришли вместе. По словам Каминского, скандалы между ними и постоянные ссоры достигли предела. А ему нужен был покой и стабильность.

Слава Каминская в Одессе с бывшим мужем и детьми (фото: instagram.babaslavka)

Ани Лорак устроила голодовку

Певица Ани Лорак всегда была примером для подражания: звезда ведет здоровый образ и следит за фигурой. Но месяцы самоизоляции и ее выбили из колеи – артистка заметно располнела. Теперь Ани взялась за свое тело, намереваясь вернуть ему былые параметры. И жалеть себя она не намерена. Певица установила себе жесткий режим – после 18-ти вечера она пьет только воду, а также активно занимается спортом.

"Жду, когда начнутся концерты, потому что нагрузку на сцене ничем не заменить…", – признается звезда.

Певица намерена срочно вернуться в форму (фото: instagram.com/anilorak)

Олега Винника критикуют в сети

Популярный певец Олег Винник нарвался на критику из-за своих способностей. В последнем эфире "Танцев со звездами" артист вместе со своей партнершей Еленой Шоптенко исполнил пасадобль. Причем не на паркете, а в Житомире, куда отправился Олег на гастроли. Самым жестким комментарием наградила любимца публики Екатерина Кухар. По мнению примы украинского балета, танцевать так можно только по причине болезни. Также танцовщица посоветовала Виннику срочно согласовать свой график с участием в "Танцах". Невысокого мнения о выступлении Олега оказались и фанаты, отметив, что он "очень слабенький в танцах".

Певец нарвался на критику (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Принцам Гарри и Уильяму удалось найти общий язык

Отношения между принцем Гарри и принцем Уильямом давно дали трещину. Причина тому – натянутые отношения их супруг, а также переезд Гарри из Великобритании. Герцог Сассекский считает, что младший брат подпортил репутацию королевской семьи. Тем не менее, братья старались сохранить отношения, регулярно созваниваясь по видео. И вот на днях инсайдерам удалось выведать новые подробности.

"Они смогли найти общий язык и даже разговаривали в день рождения Гарри. Ни для кого не секрет, что для обоих это был очень тернистый путь", – утверждает источник.

Тем не менее, до окончательного примирения братьям далеко. А вот расстояние только пошло им на пользу.

Отношения принцев налаживаются (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Мать Тарзана узнала про измену сына. И ей плохо

Скандальные подробности измены Тарзана плохо сказались на всех родственниках артиста. А пожилая мать приняла их особенно тяжело. Так, брат Тарзана Александр поведал прессе, что женщина очень болезненно восприняла известие о неверности сына.

"Что могут сказать в сложившейся ситуации наши старые родители? Матери плохо. Они этого хотели добиться?" – заявил Александр Глушко в эфире канала НТВ.

Тарзан и Наташа Королева переживают не лучшие времена (фото: instagram.com/tarzan___official)

Напомним, Наташа Королева и ее муж Тарзан переживают сложный период. Пока певица была в отъезде, Глушко встречался с другой девушкой. По словам артистки, любовница вынесла из их квартиры драгоценности и деньги. Сам Тарзан позже записал видеообращение, в котором признался в измене, но заявил, что был накачан препаратами и стал жертвой мошенниц.

Ранее в сети обсуждали унижения Остапчука, измена Тарзана и заговор Кейт Миддлтон.