Только разыгрывала восторг: стало известно, что на самом деле думает Кейт Миддлтон о дочери Меган Маркл

Как известно, Ее Величество королева Елизавета II, в честь которой и дали малышке имя Лилибет, уже успела познакомиться с новорожденной. Для прабабушки и правнучки устроили видеосвязь. А вот Кейт Миддлтон призналась, что еще успела посмотреть на девочку.

Но в рамках встречи с первой леди США в Корнуолле Герцогиня Кембриджская успела выразить свой восторг от рождения малышки.

"Я желаю ей всего наилучшего. С нетерпением жду возможности ее увидеть. Мы еще ее не видели, надеемся, что вскоре у нас будет возможность познакомиться с ней. Не могу дождаться встречи с ней", - сказала Миддлтон.

Кейт Миддлтон с семьей (фото: Getty Images)

Тем не менее, оказалось, что реакция Кейт Миддлтон была не столь однозначной. Так, эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировала поведение Кейт и пришла к своим выводам.

Специалист считает, что герцогиня не смогла скрыть своего волнения, услышав вопрос о девочке. "Кейт подняла голову наверх, словно демонстрируя удивление, однако это красноречиво свидетельствовало о том, что она чувствовала неловкость, - сказала Джуди в комментарии для прессы. - Герцогиня говорила высоким голосом, что тоже сигнализировало о стараниях выглядеть восторженно, когда на самом деле Кейт хотелось быстрее сменить тему".

Впрочем, волнение и желание сменить тему вполне объяснимо. Кейт Миддлтон славится своим дружелюбным характером и наверняка не хотела добавлять новых поводов для обсуждения в вопросе, который наделал много шума по всему миру.