Ребрик в Новый год очаровала абсолютным счастьем с самыми близкими: "невероятная семья"

В объективе фотографа – улыбчивая Лилия в белоснежном платье в объятиях любимого мужчины, рядом их прекрасные дочеры – Диана и Полина. Вся семья позирует у красиво украшеной новогодней елки с кучей подарков.

Лилия с мужем и детьми очаровала новогодним настроением (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На снимках можно увидеть и любимицу всей семьи - собачку Дикси, которая стала подарком старшей дочери ведущей на день рождение, и автоматически получила статус еще одного члена дружной дикой семейки!

"З прийдешнім Новим Роком! Як настрій? Всі подарунки купили? Де плануєте зустрічати Новий рік? Ми- традиційно вдома, всією нашою дикою сімейкою : олів’є, подарунки, танці! Обожнюю цю традицію!" – призналась вдохновленная ведущая.

Поклонники "дикой семейки" не сдержали восторг при виде милых новогодних фото. Они оставили немало теплых слов и пожеланий для Лилии и ее родных.