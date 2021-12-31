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Ребрик в Новый год очаровала абсолютным счастьем с самыми близкими: "невероятная семья"

Автор: Ольвия Агаркова

Лилия Ребрик с семьей придерживается традиций – к новогодним праздникам у нее уже украшен дом, приготовлены подарки, а на столе гарантированно будут исключительно вкусные блюда, ведь звезда телеэкрана еще и чудесная хозяйка. Декабрь для знаменитости – особый месяц, а в этом году в это время она еще и отметила розовую свадьбу с мужем Андреем Диким!

Конечно, не обошлось без яркого праздничного новогоднего фотосета "дикой семейки" в полном сборе, а снимками Лилия поделилась в Instagram.

В объективе фотографа – улыбчивая Лилия в белоснежном платье в объятиях любимого мужчины, рядом их прекрасные дочеры – Диана и Полина. Вся семья позирует у красиво украшеной новогодней елки с кучей подарков.

Лилия с мужем и детьми очаровала новогодним настроением (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На снимках можно увидеть и любимицу всей семьи - собачку Дикси, которая стала подарком старшей дочери ведущей на день рождение, и автоматически получила статус еще одного члена дружной дикой семейки!

"З прийдешнім Новим Роком! Як настрій? Всі подарунки купили? Де плануєте зустрічати Новий рік? Ми- традиційно вдома, всією нашою дикою сімейкою : олів’є, подарунки, танці! Обожнюю цю традицію!" – призналась вдохновленная ведущая.

Поклонники "дикой семейки" не сдержали восторг при виде милых новогодних фото. Они оставили немало теплых слов и пожеланий для Лилии и ее родных.

  • Дочурки у вас просто чудо, такие принцессы
  • Які ви класні!
  • Невероятно красиво
  • Дуже гарні
  • Неймовірна сім'я
  • Гарна родина! Миру і злагоди вам!

Напомним, что ранее Лилия Ребрик в золотистом атласном платье показала праздничный образ у елки.

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Лилия Ребрик