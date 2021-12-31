Ребрик в Новий Рік зачарувала абсолютним щастям з найближчими: "неймовірна сім'я"

В об'єктиві фотографа - усміхнена Лілія в білосніжній сукні в обіймах коханого чоловіка, поруч їх прекрасні дочки -Діана і Поліна. Вся сім'я позує у красиво прикрашеної новорічної ялинки з купою подарунків.

Лілія з чоловіком і дітьми зачарувала новорічним настроєм (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На знімках можна побачити і улюбленицю всієї родини - собачку Діксі, яка стала подарунком старшій доньці ведучої на день народження, і автоматично отримала статус ще одного члена дружної дикої сімейки!

"З прийдешнім Новим Роком! Як настрій? Всі подарунки купили? Де плануєте зустрічати Новий рік? Ми - традиційно вдома, всією нашою дикою сімейкою : олів'є, подарунки, танці! Обожнюю цю традицію!"- зізналася натхненна ведуча.

Шанувальники "дикої сімейки" не стримали захоплення побачивши милих новорічних фото. Вони залишили чимало теплих слів і побажань для лілії та її рідних.