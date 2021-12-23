Ребрик в прозрачном роскошном белом платье восхитила новой свадьбой: мне так нежно и весело

Вначале Лилия показала подготовтку к розовой свадьбе. Она расположилась в роскошном отельно номере в прозрачном длинном халате. Под ним веднее роскошный кружевной пеньюар. На заднем плане виднеется ее свадебное платье, которое Лилия надела для фотосета с мужем.

Лилия Ребрик показла роскошное утро невесты (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Длинный роскошный наряд от украинского кутюрного бренда Adamaris идеально сел по фигуре, подчеркнул волнительные изгибы ведущей. Роскошное декольте, длиный ажурный рукав и корсетный лиф, бесконечный шлейф из тонкого кружева платья сделали свое дело – Лилия выглядела просто безупречно.

Она красиво уложила волосы назад и отдала предпочтение масивным свисающим серьгам, дополнив классический образ невесты белыми туфлями лодочками. Андрей же предстал в ерном костюме и белой рубашке, на шее – изящная бабочка.

"10 років разом, а ми як новенькі. Трояндове весілля - чудовий привід відчути себе знову і знову молодятами… Не віриться, що ми вже 10 років разом, що в нас вже дві такі прекрасні донечки, а найголовніше, що в нас ще так багато всього попереду! Стільки планів! Стільки бажань!" – призналась взволнованная невеста.

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким вновь стали невестой и женихом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Андрій Дикий, як круто, що ми з тобою колись в Танцях зустрілися … Мені так ніжно, так весело і так спокійно з тобою. Завжди! Веди мене по життю… як в танці…10 років- це тільки початок. З днем народження, наша дика сімейка", - трогательно обратилась к мужу Лилия.