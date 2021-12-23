Ребрик в прозорій розкішній білій сукні захопила новим весіллям: мені так ніжно і весело

Спочатку Лілія показала подготовтку до трояндового весілля. Вона розташувалася в розкішному готельно номері в прозорому довгому халаті. Під ним знаходиться розкішний мереживний пеньюар. На задньому плані видніється її весільна сукня, яку Лілія одягла для фотосету з чоловіком.

Лілія Ребрик показала розкішний ранок нареченої (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Довгий розкішний наряд від українського кутюрного бренду Adamaris ідеально сів по фігурі, підкреслив хвилюючі вигини ведучої. Розкішне декольте, довгий ажурний рукав і корсетний ліф, нескінченний шлейф з тонкого мережива плаття зробили свою справу – Лілія виглядала просто бездоганно.

Вона красиво уклала волосся назад і віддала перевагу масивним звисаючим сережкам, доповнивши класичний образ нареченої білими туфлями човниками. Андрій же постав у чорному костюмі і білій сорочці, на шиї – витончений метелик.

"10 років разом, а ми як новенькі. Трояндове весілля - чудовий привід відчути себе знову і знову молодятами... Не віриться, що ми вже 10 років разом, що в нас вже дві такі прекрасні донечки, а найголовніше, що в нас ще так багато всього попереду! Стільки планів! Стільки бажань!"- зізналася схвильована наречена.

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким знову стали нареченою і нареченим (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Андрій Дикий, як круто, що ми з тобою колись в Танцях зустрілися ... Мені так ніжно, так весело і так спокійно з тобою. Завжди! Веди мене по життю ... як в танці ... 10 років - це тільки початок. З днем народження, наша дика сімейка", - зворушливо звернулася до чоловіка Лілія.