Ребрик рассекретила заработки и поделилась особым для себя посланием: не изменяй смелым желаниям

Ведущая поделилась солнечным фото, на котором позирует в коротких белых шортах, шелковой майке в тон и желтом легком жакете.

"Я бы написала так: "Лиля! Тебе сейчас 13 у тебя именно переходный возраст, ты упрямая (порой даже слишком), но ты очень старательная и трудолюбивая, так и используй свое упрямство на пути к цели. Не потеряет это все в себе! Будь преданной своей мечте! Не изменяй своим смелым желанию! Не обращай со своего пути! Узнавай новое, открывай себе мир, вбирай в себя знания и не забывай, что ты у себя одна!" - поделилась своим письмом в прошлое ведущая.

Лилия Ребрик поделилась письмом для себя в прошлое (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Она добавила, что с ее подросткового возраста времена сильно изменились, и добавила, что современная молодежь часами может пропадать в интернете, но даже сидение в Сети можно превратить в полезное и прибыльное дело.

Для Лилии соцсети открыли новую профессию и помогли дополнительно зарабатоть. Благодаря Instagram телезвезда научилась быть более открытой к людям, нашла кучу знакомств и получла возможность глубже познавать мир.

Ведущая только "за" онлайн профессии – они открывают перспективы для все и являются хорошим подспорьем для школьников, студентов, мамочек в декрете и являются совеобразной подушкой безопасности для того, кто по тем или иным причинам потерял работу.

Лилия старается использовать возможности, которые предоставляет ей жизнь (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"В наше время именно диджитал и онлайн-обучения могут дать зеленый свет в будущее! Онлайн можно учить языки, осваивать профессии (визажист, повар, дизайнер!), следить за культурами разных стран, первыми узнавать важные новости, искать рекомендации к книгам и фильмам и делать себя умнее и более разносторонними", - перечислила преимущества погружения в цифровой мир Лилия.