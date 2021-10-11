UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Регина Тодоренко кардинально сменила имидж: в сети не оценили

Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России, удивила сеть резкой сменой имиджа. Артистка, которая всегда предпочитала светлые оттенки волос, вдруг стала жгучей брюнеткой.

Снимками в новом образе она поделилась на своей странице в Instagram и призналась, что это было неожиданно и для нее самой.

На серии фото Регина предстала с короткими иссиня-черными волосами и прямой челкой. При этом на лице ведущей практически нет макияжа.

Она показала свою новую прическу с разных ракурсов.

Регину Тодоренко с темными волосами раскритиковали в сети (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Даже для меня это неожиданность", - отметила Тодоренко под публикацией.

Однако внимательные поклонники сразу заметили, что девушка не красила свои волосы, а просто надела парик. При этом подобное перевоплощение большинству фолловеров ведущей не понравилось и они потребовали вернуть все, как было.

  • Неожиданно на вас надели парик?
  • Очень не идет
  • Давайте как раньше
  • Парик не идёт
  • Видно светлый волос из-под парика
  • Очень некрасиво, не ваш стиль абсолютно! Вы мне так нравились раньше в Орле и решке, с длинными пышными волосами, красотка была. А сейчас ваш имидж становится все хуже и хуже...
  • О нет! по моему мнению, вам челка не идет вовсе. И такой цвет тем более...
  • С этой прической, Регина, пропала нежность и романтичность. Но эксперименты это всегда хорошо
  • Вы очень красивая, но так не очень! Верните обратно
  • По мне, темный не ваш. Теряется изюминка вашей внешности

Напомним, ранее Регина Тодоренко откровенно заговорила о красоте и натуральности. Ведущая призналась, что в ее жизни были разные изменения во внешности, но важно знать меру.

Читайте LITE в Google News
Регина Тодоренко