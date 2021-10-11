Регина Тодоренко кардинально сменила имидж: в сети не оценили

На серии фото Регина предстала с короткими иссиня-черными волосами и прямой челкой. При этом на лице ведущей практически нет макияжа.

Она показала свою новую прическу с разных ракурсов.

Регину Тодоренко с темными волосами раскритиковали в сети (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Даже для меня это неожиданность", - отметила Тодоренко под публикацией.

Однако внимательные поклонники сразу заметили, что девушка не красила свои волосы, а просто надела парик. При этом подобное перевоплощение большинству фолловеров ведущей не понравилось и они потребовали вернуть все, как было.