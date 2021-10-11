Регина Тодоренко кардинально сменила имидж: в сети не оценили

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России, удивила сеть резкой сменой имиджа. Артистка, которая всегда предпочитала светлые оттенки волос, вдруг стала жгучей брюнеткой.
Снимками в новом образе она поделилась на своей странице в Instagram и призналась, что это было неожиданно и для нее самой.
На серии фото Регина предстала с короткими иссиня-черными волосами и прямой челкой. При этом на лице ведущей практически нет макияжа.
Она показала свою новую прическу с разных ракурсов.
Регину Тодоренко с темными волосами раскритиковали в сети (фото: instagram.com/reginatodorenko)
"Даже для меня это неожиданность", - отметила Тодоренко под публикацией.
Однако внимательные поклонники сразу заметили, что девушка не красила свои волосы, а просто надела парик. При этом подобное перевоплощение большинству фолловеров ведущей не понравилось и они потребовали вернуть все, как было.
Напомним, ранее Регина Тодоренко откровенно заговорила о красоте и натуральности. Ведущая призналась, что в ее жизни были разные изменения во внешности, но важно знать меру.