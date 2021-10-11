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Регіна Тодоренко кардинально змінила імідж: у мережі не оцінили

Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, здивувала мережу різкою зміною іміджу. Артистка, яка завжди вибирала світлі відтінки волосся, раптом стала пекучою брюнеткою.

Знімками в новому образі вона поділилася на своїй сторінці в Instagram і зізналася, що це було несподівано і для неї самої.

На серії фото Регіна постала з коротким синяво-чорним волоссям і прямим чубчиком. При цьому на обличчі ведучої практично немає макіяжу.

Вона показала свою нову зачіску з різних ракурсів.

Регіну Тодоренко з темним волоссям розкритикували в мережі (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Навіть для мене це несподіванка", - зазначила Тодоренко під публікацією.

Однак уважні шанувальники відразу помітили, що дівчина не фарбувала своє волосся, а просто одягла перуку. При цьому подібне перевтілення більшості фоловерів ведучої не сподобалося і вони зажадали повернути все, як було.

  • Несподівано на вас наділи перуку?
  • Дуже не йде
  • Давайте як раніше
  • Перука не йде
  • Видно світле волосся з-під перуки
  • Дуже негарно, не ваш стиль абсолютно! Ви мені так подобалися раніше в Орлі і Решка, з довгим пишним волоссям, красуня була. А зараз ваш імідж стає все гірше і гірше...
  • О ні! на мою думку, вам чубчик не йде зовсім. І такий колір тим більше...
  • З цією зачіскою, Регіна, пропала ніжність і романтичність. Але експерименти це завжди добре
  • Ви дуже красива, але так не дуже! Поверніть назад
  • Як на мене, темний не ваш. Втрачається родзинка вашої зовнішності

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко відверто заговорила про красу і натуральність. Ведуча зізналася, що в її житті були різні зміни в зовнішності, але важливо знати міру.

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Регіна Тодоренко