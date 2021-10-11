Регіна Тодоренко кардинально змінила імідж: у мережі не оцінили

На серії фото Регіна постала з коротким синяво-чорним волоссям і прямим чубчиком. При цьому на обличчі ведучої практично немає макіяжу.

Вона показала свою нову зачіску з різних ракурсів.

Регіну Тодоренко з темним волоссям розкритикували в мережі (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Навіть для мене це несподіванка", - зазначила Тодоренко під публікацією.

Однак уважні шанувальники відразу помітили, що дівчина не фарбувала своє волосся, а просто одягла перуку. При цьому подібне перевтілення більшості фоловерів ведучої не сподобалося і вони зажадали повернути все, як було.