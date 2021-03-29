Регина Тодоренко показала новую стрижку и заговорила о разводе

Регина запечатлена в коричневом топе на бретелях. Она обрезала челку, а ее волосы теперь длиной примерно до лопаток.

Регина Тодоренко похвасталась новой прической (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Вероятно, многие подумали, что причина таких кардинальных изменений развод артистки с мужем Владом Топаловым. В чем она поспешила всех разуверить в подписи к публикации.

"Нет, я не развожусь. Почему же решилась на столь кардинальные перемены??? Есть одна-единственная причина - надоело постоянство и однообразие, а я хочу перемен!" - поделилась Тодоренко.

Большинство подписчиков отметили, что Регине очень идет новая прическа и она прекрасно выглядит.