Регіна Тодоренко показала нову стрижку і заговорила про розлучення

Регіна Тодоренко нещодавно вразила шанувальників, обрізавши на камеру своє довге волосся. І ось настав час показати нову стрижку, а також відповісти на питання фанів, чому вона зважилася на такі зміни.
Результат перевтілення 30-річна зірка продемонструвала на своїй сторінці в Instagram.
Регіна відображена в коричневому топі на бретелях. Вона обрізала чубок, а її волосся тепер довжиною приблизно до лопаток.
Регіна Тодоренко похвалилася новою зачіскою (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Певно, багато людей подумали, що причина таких кардинальних змін розлучення артистки з чоловіком Владом Топаловим. У чому вона поспішила всіх розчарувати в підписі до публікації.
"Ні, я не розлучаюся. Чому ж зважилася на такі кардинальні зміни??? Є одна-єдина причина - набридли сталість і одноманітність, а я хочу змін!" - поділилася Тодоренко.
Більшість підписників відзначили, що Регіні дуже пасує нова зачіска і вона чудово виглядає.
Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко зізналася про свою невиліковну хворобу, яка була у багатьох великих людей. Ведуча навіть показала, як їй роблять уколи.